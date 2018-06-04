2008 yılında Dünya Atletizm Gençler Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya ardından 2011 yılında 23 Yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya ile hafızlara kazanan Merve Aydın, Survivor'daki performansıyla dikkat çekiyor. Yarışmalardaki hırsı ile hayran kitlesi oluşturuan Merve Aydın kimdir ?

MERVE AYDIN'IN BİYOGRAFİSİ

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusudur.2014 survivor yarışmasını 3. olarak tamamlayan Aydın, 2015 survivor all-star'da finale kalarak 2.oldu.

MERVE AYDIN'IN SPOR HAYATI

Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER