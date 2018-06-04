Murat Ceylan kimdir? sorusunun cevabı Survivor izleyicisi tarafından araştırılıyor. Başarısı ile ön plana çıkan Murat Ceylan, gönüllüler takımında şampiyonluk için mücadele ediyor. İşte Survivor'ın iddialı isimlerinden Murat Ceylan'ın yaşam hikayesi...

MURAT CEYLAN'IN BİYOGRAFİSİ

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 3. Sınıfta lisans eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır.

MURAT CEYLAN'IN HAYATINDAN BAZI KESİTLER..

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü kazanarak öğrenimine burada devam etmektedir. Müziğe büyük ilgisi olan Murat Ceylan, Profesör Ergi can Saydam’ dan 8 yıl süre ile müzik dersleri almıştır. Aynı zamanda spora da ilgisi olduğunu söyleyen Murat Ceylan kendini geliştirerek profesyonel olarak fitness ile 7 yıldır uğraştığını söylüyor.

Bu yarışmadan sonra yıldızı parlayan yakışıklı sunucu 2014 yılının 17 Eylül’ünde tv8’de ekranlara gelen Para Bende yarışmasında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Yarışmanın formatı gereği partneri olan yarışmanın diğer sunucusu Almeda Abazi ile her hafta farklı bir ülke farklı bir şehirde kıyasıya yarışıyordu.

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