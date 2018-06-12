Survivor 2018 sona doğru yaklaşırken izleyenler tarafından yarışmacılara dair merak edilenler de artıyor. Şmapiyonluk için Gönüllüler takımında yer alan Murat Ceylan ise adından sıkça söz ettiren isimlerin başında geliyor. Peki Murat Ceylan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Survivor Murat Ceylan'a dair merak edilenler...

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giden ve orada Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okuyan Murat Ceylan müzikle de yakından ilgilidir. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olarn Murat Ceylan, şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Sporla da yakından ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness'a olan ilgisi dışında, surf ve paten yapmayı da sevmektedir. Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Murat Ceylan ayrıca FAMİLYA adlı dizide de rol almıştır.

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