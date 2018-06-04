Survivor'da söylemleri ve parkur oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Kurt'un hayat hikayeside merak konusu oldu. Peki,Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal Kurt kaç yaşındadır? İşte Mustafa Kemal Kurt'un yaşam hikayesii...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır. Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven biridir. Survivor 2018' de Gönüllüler takımına katılan yarışmacının nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

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