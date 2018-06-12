Survivor'da büyük final yaklaşırken heyecan iyiden iyiye doruğa çıkmaya başladı. Büyük final öncesi Survivor hayranları yarışmacıların biyografilerini merak etmeye başladı. Bu oyunculardan biri de Mustafa Kemal Kurt...

Survivor öncesi yarışmanın hayranları "Mustafa Kemal Kurt nereli?", "Mustafa Kemal Kurt kimdir?" "Mustafa Kemal Kurt'un biyografisinde neler var? sorularını sormaya başladı.

Peki Mustafa Kemal Kurt kim, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevabı...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby Oyuncusudur ve kaptanıdır. Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018’e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

Mustafa Kemal Kurt, Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Milli Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda da milli Crossfit yarışmacıdır. Başarılı ve güçlü kişiliği ile tanınan Mustafa Kemal Kurt, ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven biridir.

MUSTAFA KEMAL KURT NERELİ?

Öte yandan çok merak edilen "Nereli?" sorusunun cevabını verelim; Mustafa Kemal Kurt'un aslen Trabzonlu olduğu bilinmektedir.

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