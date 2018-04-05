Survivor yarışmasının Gönüllüler takımında şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere' nin hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, yarışmaya Ünlüler takımında başlayıp sonradan Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere kim, kaç yaşında ve nereli? İşte Nagihan Karadere'nin hayat hikayesi...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Survivor'ın 2018 All Star kadrosunda mücadele eden milli atlet Nagihan Karadere 1984 doğumlu, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez Şampiyon olmak istiyor.

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