Survivor Nagihan, daha önce katıldığı yarışmaya yeniden katılarak yarım kalan başarısını tamamlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yarışmanın ardından Türkiye'ye dönünce moda programına katılan Survivor Nagihan Karadere, bir müddet burada boy göstermiştir. Peki, Survivor Nagihan kimdir kaç yaşındadır?
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren ve zorlu yarışmanın ardından moda programlarında da kendisini deneyen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984‘te Osmaniye Kadirli’de dünyaya geldi. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.
Yarışmanın ardından aldatıldığını öğrenen Nagihan Karadere, Uğur Karadere’den olaylı bir şekilde boşandı. Stilini baştan aşağı yenileyen Nagihan Karadere’nin ilk evliliğinden biri kızı var. Karadere, 7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci olmuştu.
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