Survivor tanıtım videolarında kendisini "Ben Survivor'ın kraliçesiyim" diye tanımlayan Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2018’de şampiyonluk için yarışacak olan Nagihan Karadere hakkında merak edilen birçok konu bulunuyor. ‘Zaten kıskanılıyordum şimdi daha çok kıskanılacağım.Hazır olun Parkur'un Kraliçesi geliyor' açıklamasını yapan Nagihan Karadere’nin merak edilenleri…

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere Survivor'a damga vuran isimlerden biri olmuştu. Survivor 2016'da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istatistiğe sahip olan isimlerden olan Nagihan Karadere All Starlar adına ter döküyor.

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın 2018 kadrosuna dahil olan milli atlet Nagihan Karadere 1984 doğumlu, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018'de rakiplerini zorlayacak.

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