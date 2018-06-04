Survivor 2018 kadrosunun hırslı oyuncusu Nagihan Karadere herkes tarafından merak konusu haline geldi. Yarım kalan hedefini tamamlamaya geldiğini iddia eden yarışmacı Nagihan Karadere kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? Hayatı ve biyografisi...

NAGİHAN KARADERE'NİN BİYOGRAFİSİ

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

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