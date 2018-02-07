Survivor ne zaman başlayacak? sorusu, yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala izleyiciler tarafından merakla soruluyor. Daha önce birçok kez ekrana gelen Survivor yarışması, "Survivor All Star 2018" adıyla bir kere daha ekrana gelecek ve şimdiye kadar yayınlanan Survivor'larda ön plana çıkan isimlerin yarışacağı Survivor All Star 2018'in yarışmacı kadrosu araştırılıyor. Peki Survivor yarışmacıları kimlerdir? Survivor 2018 ne zaman başlayacak?
SURVİVOR 2018 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğuyla ekrana gelen Survivor yarışması için nefesler tutuldu. Birbirinden güçlü, dayanıklı ve yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği Survivor'un başlama tarihi, izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor.
Survivor 2018 All Star, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü tv8 kanalında başlayacak.
Ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında, şimdiye kadar Survivor'da yarışan efsane isimleri karşı karşıya getirecek ve kıyasıya mücadele edilecek. Çeşitli parkurlarda ve zeka yarışmalarında boy gösterecek olan yarışmacılar, ilk olarak iki grup halinde yarışacak ve yarışmanın son haftalarına doğru yarışmacıların azalmasıyla da takımlar birleştirilecek ve yarışmacılar bireysel olarka mücadele edecek.
SURVİVOR YARIŞMACILARI - SURVİVOR KADROSU (2018 ALL STAR)
Survivor'da yarışacak isimler de izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor'un daha önce ekrana gelen sezonlarında ön plana çıkan ve başarılı olan yarışmacıların yarışacağı Survivor 2018 All Star'da sürpriz isimler yer alıyor. İşte Survivor 2018 All Star kadrosu ve yarışmacılar...
All Star Takımı
Gönüllüler Takımı
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