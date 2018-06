Survivor ödül oyunu bu akşam, büyük bir rekabete sahne oldu. Ödül büyük olunca Survivor yarışmacıları da o kadar yüksek rekabetle oyunları oynuyor. Survivor'da bu akşam New York ödülü vardı. Kadınlardan bir yarışmacı ve erkeklerden bir yarışmacı New York'a gitmeye hak kazandı. İşte Survivor son bölüm özeti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor New York ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Ünlüler takımı son dokunulmazlıkta kendi arkadaşlarından Merve'ye veda etmeleriyle büyük moral bozukluğu yaşadı. Gönüllüler takımının sayıca üstünlüğü de adaların birleşmesinin ardından Ünlüler takımı için büyük sorun yaratıyor. Bu akşamki Survivor New York ödülü çok büyük bir rekabete sahne oldu. Oyunu kadınlarda Nagihan, erkeklerde Hakan kazandı. Hakan yanında Murat'ı da New York'a götürürken, Nagihan yanından Hilmi Cem'i New York'a götürdü.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ile Nagihan, eleme için birer isim çıkardı. Adem ile Nagihan'ın kararından önce ada konseyinde bir oylama yapılacak ve ilk eleme adayı belirlendi. Oy çokluğu ile MERVE ilk eleme adayı oldu. Adem eleme adayı olarak HAKAN'ın ismini söyledi. Nagihan ise üçüncü eleme adayını SEMA olarak belirlemişti. Acun Ilıcalı, ada konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a ve final hayalerine veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim MERVE oldu. Merve "Buraya kadarmış. ama bu sene çok sakatlıklar yaşadım Survivor'da. Bu beni psikolojik olarak da vurdu. Söyleyecek çok bir şey yok. Herkese çok teşekkür ederim." dedi. Merve arkadaşlarına veda ederek Dominik'ten ayrıldı.

