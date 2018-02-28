Nihat Doğan, Survivor 2018'de Ünlüler takımında yer alıyor. Daha önceden de Survivor'da mücadele eden Nihat Doğan bu seneki performansı ile dikkat çekiyor. İzleyiciler internet üzerinden "Nihat Doğan kimdir?" aramasına cevap arıyor. Peki, Survivor Nihat Doğan kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Survivor Nihat Doğan'ın hayat hikayesi...

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? SURVİVOR NİHAT KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başlayan Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Albümleri

1994 - Kırdın Kalbimi

1996 - Ayrılık Acı Bir Şey

1998 - Anlamıyorlar

2000 - Dayan Yüreğim

2001 - Züleyha

2002 - Zor Gelir

2004 - Seve Seve

2005 - Bitanesinden Bitanesine

2007 - Allah Belanı Versin

2009 - 1071

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