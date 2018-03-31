Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununda All Star takımından Survivor Berna ile Gönüllüler'den Survivor Birsen karşı karşıya geldi. Saniye fark ile Berna kazandı. Ada konseyinde Anıl'ın ismini yazan Hakan Hatipoğlu, yazma nedenlerini hem Anıl'a hem de röportajlarında açıkladı. Daha sonra Ödül oyununda All Star takımından Murat Ceylan ile Gönüllüler'den Batuhan karşı karşıya geldi. Murat Ceylan muhteşem dönüş yaparak oyunu kazandı. İşte dün yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 35. bölümü bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Ramazan'ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımında gruplaşmalar başladı. Dün iletişim ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler bugünkü ödül oyununu kazanabilmek için tüm kozlarını ortaya koydu. Ödül oyunu şu şekildeydi; yarışmacılar parkurlarda iplere bağlı kutuları son aşamaya kadar getirdi ve finalde 4 adet küpü ilk düşüren yarışmacı takımına puanı kazandırdı.

Ödül ise pizza. İki takımında ödülü kazanabilmek için çekişmeli mücadeleleri ekrana geldi. İletişim oyununu kaybetmenin hüznünü yaşayan Gönüllüler, bu yarışmada All Star takımına karşı üstünlük kurdu. Oyunun son karşılaşmasında Sahra ve Nagihan karşılaştı. Karşılaşmadan önce Gönüllüler 9-6 öndeydi. Son mücadeldede Nagihan kritik atışları tamamlayarak takımına galibiyeti getiren isim olu. Ödül oyununun sahibi Gönüllüler.

Mustafa Kemal'den takıma haka dansı dersi!

Ödül oyununu kazandıktan sonra adaya keyifli dönen Gönüllüler'de Mustafa Kemal takım arkadaşlarına haka dansı dersi verdi.

SURVİVOR 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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