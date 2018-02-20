Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için büyük mücadele verdi. Ödül oyununu kazanan takım da yapılan oyun sonrasında belli oldu. İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım ve ödül...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜL NE?

Survivor ödül oyununu kazanan takım proteinli süt ve yoğurt kazandı. Ödül oyununda kıyasıya bir mücadele verildi. Yağmur altında oynanan ödül oyununda Gönüllüler takımı, Ünlüler takımına 10-8'lik üstünlük kurarak ödülü kazandı.

Galibiyette önemli bir rol oynayan Nevin Yanıt Baltacı, ödül oyununda 3'te 3 yaptı ve böylece Gönüllüler takımı haftalar sonrasında ödül oyununu kazanarak proteinli süt ve yoğurt ödülünü kazanan takım oldu.

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