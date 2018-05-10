Survivor 2018, 67. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Yarışmanın bu bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Ödül ise kazanan takıma meyve sıkacağı ve sandvich verildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor ödül oyunu detayları ve 67. son bölüm özeti...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (67. SON BÖLÜM)
Ödül: Kazanan takım meyve sıkacağı ve sandvich kazandı.
Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)
Mustafa Kemal - Hilmi Cem: İlk karşılaşmayı Mustafa Kemal kazandı. Durum 1-0
Adem - Murat: Bu karşılaşmadan Adem galip geldi. Durum 2-0.
Merve - Birsen: Bu karşılaşmayı Merve kazandı. Durum 3-0
Ümit Karan- Anıl: Bu karşılaşma Anıl kazandı. Durum 3-1.
Turabi - Hakan: Bu karşılaşmadan Turabi galip geldi. Durum 4-1.
Adem - Hilmi Cem: Bu karşılaşmayı Hilmi Cem kazandı. Durum 4-2.
Ümit Karan - Murat: Bu karşılaşmadan Murat galip geldi. Durum 4-3.
Merve - Yağmur: Bu karşılaşmadan Merve galip geldi. Durum 5-3.
Mustafa Kemal - Hakan: Bu karşılaşmadan Hakan galip geldi. Durum 5-4.
Turabi - Anıl: Bu karşılaşmayı Anıl kazandı. Durum 5-5.
Adem - Hakan: Bu karşılaşmadan Adem galip geldi. Durum 6-5.
Ümit Karan - Murat: Bu karşılaşmayı Murat kazandı. Durum 6-6.
Merve - Nagihan: Bu karşılaşmayı Nagihan kazandı. Durum 6-7.
Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Bu karşılaşmadan Mustafa Kemal galip geldi. Durum 7-7.
Turabi - Anıl: Bu karşılaşmadan Anıl galip geldi. Durum 7-8.
Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Bu karşılaşmadan Hilmi Cem galip geldi. Durum 7-9.
Turabi - Hakan: Bu karşılaşmayı Hakan kazandı. Durum 7-10.
Turabi ile Hakan'ın karşılaşmasında Hakan'ın oyunu kazanmasıyla durum 7-10 oldu ve Gönüllüler ödülün sahibi oldu.
TURABİ TAKIMDAN TAMAMEN AYRILDI
Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.
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