Survivor 2018'de bu akşam ödül oyunu heyecanının yanında Cumali'nin takımıyla ilgili de verilecek karar merakla bekleniyordu. En son Cumali'nin de eleme potasında olduğu Survivor'da Gönüllüler takımından Funda Alkayış adaya veda etmişti. Bugün uzun süredir sakatlığı yüzünden tedavi altında bulunan Sema aydemir'de yarışmaya döndü. İşte Survivor ödül oyununun kazananı...

SURVİVOR CUMALİ İÇİN KRİTİK KARAR

Funda'nın elendiği gece takım adına söz hakkı alan Nagihan, takım erkeklerinde güçsüzlik bulunduğunu özellikle Cumali'nin oyunlarda sayı kaybettirdiğini ve uzun süredir ödül oyunu kazanamayıp yemek yiyemediklerini belirterek, Cumali'nin Ünlüler takımına transfer edilmesini istemişti. Acun Ilıcalı bu talebin, araştırılıp öyle yanıtlanacağını söylemişti. Bugün Alp Kırşan ödül oyunu öncesinde kritik kararı açıkladı. Alp Kırşan, Cumali'nin takım dğeişikliğinin bu şekilde olamayacağını söyledi. Böylece Cumali, Gönüllüler takımında yarışmaya devam ediyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün oynanan ödül oyununda heyecan çok yüksekti. Gönüllüler takımı artık bu oyunu kazanıp, uzun süredir kazanamadıkları yemeği yemek istiyordu. Bugünkü oyunda takımdan gönderilmek istenen Cumali'nin performanası göz doldu. Kıyasıya mücadele 7 - 7'lik beraberliğin ardından 10 - 7 Ünlüler takımının galibiyetiyle son buldu.

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