Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Açlığın vermiş olduğu zorluklara karşı dayanmaya çalışan yarışmacıların gün geçtikçe daha da hırslandığı Survivor'ın 48. bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Bu bölümde dokunulmazlık ödülünü kaybeden Gönüllüler bir takım arkadaşına veda edecek. Öte yandan bu bölümde ödül oyunu için heyecan dozu yüksek karşılaşmalar sahne oluyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 48. son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (48. BÖLÜM)

Survivor'da heyecan hız kesmiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yemek ödülü için kıyasıya mücadele ediyor. Oyun şu şekilde, başlama düdüğünün ardından parkurlar tamamlandıktan sonra finalde iki topu da delikten geçirerek potaya sokan ilk yarışmacı takımına puan kazandırdı. Ödül ise bir fast food markasından terbiyeli tavuk.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Yiğit - Hakan: Hakan

Elif - Yağmur: Elif

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Hilmi Cem

Merve - Damla: Damla

Turabi - Murat: Murat

Sahra - Birsen: Sahra

Adem - Cumali: Adem

Sema - Nagihan: Nagihan

Mustafa Kemal - Murat: Mustafa Kemal

Elif - Damla: Damla

Yiğit - Hilmi Cem: Yiğit

Sahra - Nagihan: Sahra

Adem - Hakan: Adem

Merve - Yağmur: Yağmur

Turabi - Cumali: Turabi

Sema - Birsen: Sema

Sahra - Damla: Damla

Adem - Hakan:

Survivor'da ödül oyunu şu anda oynanıyor. Oyun sonucunda kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA BERNA YARIŞMAYA DEVAM EDEMİYOR

Survivor'ın 47. bölümünde konsey öncesinde Acun Ilıcalı Berna hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, Ünlüler takımından Berna'nın veda etmek zorunda kaldığını bildirdi. Diz kemiğinde çatlak bulunan Berna'nın, doktor kararının ardından Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Sembol oyununda Yağmur ile karşılaşan Berna, havuza atladığı sırada kötü şekilde düştü ve acılar içinde kaldı.

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