Survivor 2018, 33. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşanırken bir yandan da ödül oyunu oynanıyor. Acun Ilıcalı'nın hakemliğini yaptığı ödül oyununda kazanan takım ödülün sahibi olacak. Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 33. son bölüm özeti..

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: hamburger, sandviç kek ve çay

Oyun: İki kişi tekerleği iterek bitiş noktasına götürdü. Tekerlek götürüldükten sonra puzzle tamamlandı ve halkaları çubuklara geçiren ilk takım sayıyı kazandı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Hilmicem-Ümit - Hakan-Cumali: Hakan-Cumali

Damla-Elif - Funda-Nagihan: Funda-Nagihan

Turabi-Murat - Ramazan-Anıl: Ramazan-Anıl

Ödül oyunu şu anda oynanıyor, karşılaşmalar sonucu kazananlar belli olunca haberimiz güncellenecek.

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