Survivor 36. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı ve pizza olan ödül oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Survivor'ın 36. bölümünde ise baraka ödülü oynandı ve yemek ödülü oynanacak. Kazanan takım konforlu yatakların olduğu barakaya geçti. Öte yandan diğer yemek ödülü için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 31 Mart Survivor 36. son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk oyunda sucuk ve baraka ödülü oyunu oynandı. Yarışmacılar konforlu yatakların olduğu barakada yaşayabilmek ve sucuk yiyebilmek için rekabet içerisinde yarıştı. İki takım da kafa kafaya giderken, All Star takımı arayı açtı ve 10'a 6 rakibini yendi. All Star takımı sucuk ve büyük adada konforlu yatakların olduğu baraka ödülünü kazandı.

Survivor'da yemek ödülü oyunu birazdan oynanacak. Oyun sonrası kazanan takım belli olduğu zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

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