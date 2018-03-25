Survivor dün akşam ekrana gelen bölümüyle nefes kesti. Kıran kırana geçen ödül oyunu sonrasında kazanan takım ödüle ulaşırken kaybeden takım da adaya eli boş döndü. Ödülün 4 gün boyunca yataklı barakada kalmak ile süt ve peynirli kruvasan olarak açıklandığı ödül oyununda takımlar başa baş mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI
Ödül: 4 gün boyunca yataklı barakada kalmak & süt ve peynirli kruvasan
İlk yarışmada Turabi ve Mustafa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Mustafa Kemal, Gönüllüler takımına ilk skoru getirdi ve skor 1-0 oldu.
İkinci karşılaşmada Sema ve Funda yarıştı. Rakibine üstünlük kuran Sema, skoru eşitleyerek All Star takımına ilk skoru getiren yarışmacı oldu: 1-1
Hilmi Cem ve Hakan, üçüncü karşılaşmada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Hakan, Gönüllüler takımına ikinci skoru getirdi ve toplam skor 2-1 oldu.
Merve ve Birsen dördüncü karşılaşmada karşılaştı. İyi bir performansla rakibini mağlup eden Birsen, farkı ikiye çıkardı ve Gönüllüler takımı skoru 3-1 yaptı.
Beşinci karşılaşmada Hilmi Cem ve Mustafa yarıştı. Rakibini yenen Hilmi Cem, farkı yeniden bire indirdi ve skor 3-2 oldu.
Altıncı karşılaşmada Merve ile Funda karşı karşıya geldi. İyi bir performans gösteren Merve, Funda'yı mağlup etti ve All Star takımına yeniden beraberliği getirdi: 3-3
Turabi ile Anıl yedinci karşılaşmada yarıştı. Anıl, Turabi'yi bu karşılaşmada yenen ikinci isim oldu ve Gönüllüler takımını yeniden öne geçirdi: 4-3
Sema ve Birsen sekizinci karşılaşmada karşılaştı. Sema, rakibini mağlup etti ve All Star takımına yeniden beraberliği getirdi ve böylece skor 4-4 oldu.
Dokuzuncu karşılaşmada Hilmi Cem ve Mustafa Kemal yarıştı. Rakibinden daha iyi performans göstererek skoru alan Hilmi Cem, All Star takımını ilk defa öne geçirdi ve skor 5-4 oldu.
Onuncu karşılaşmada Merve ve Birsen yarıştı. Mücadelede iyi performans sergileyen Merve, Birsen'i mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı: 6-4
On birinci karşılaşmada Turabi ve Anıl bir kere daha karşılaştı. Bu karşılaşmada da hata yapmayan Anıl, Turabi'yi ikinci kez mağlup etti ve skor 6-5 oldu.
Sema ve Funda, on ikinci karşılaşmada yarıştı. Funda, Sema'ya üstünlük kurarak takımına yeniden beraberliği getiren skoru elde etti ve skor 6-6 oldu.
On üçüncü karşılaşmada Hilmi Cem ve Anıl yarıştı. Anıl bir kere daha galip gelerek skoru Gönüllüler takımına kazandırdı ve 7-6 oldu.
On dördüncü karşılaşmada Merve ve Funda yarıştı. Bu karşılaşmada da galip gelen Funda, farkı ikiye çıkaran skoru aldı ve 8-6 oldu.
Turabi ve Mustafa Kemal on beşinci karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu defa üstünlük kuran Turabi, karşılaşmadaki ilk skorunu aldı ve skor 8-7 oldu.
Sema ve Birsen, on altıncı karşılaşmada karşılaştı. Sema, rakibine üstünlük kurdu ve böylece skoru yeniden beraberliğe getirdi: 8-8
On yedinci karşılaşmada Turabi ve Anıl yarıştı. Anıl'a iki oyun kaybeden Turabi, bu defa kazandı ve All Star takımını 9-8 öne geçirdi.
Gönüllüler takımı için kritik bir karşılaşma olan on sekizinci karşılaşmada Sema ve Birsen yarıştı. Gönüllüler takımına skoru getiren Birsen, skoru 9-9 yaptı ve bayrak yarışına gidildi.
Bayrak yarışında Sema & Turabi ikilisine karşılık Birsen & Mustafa ikilisi yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede All Star takımı skoru kaybetti ve Birsen & Mustafa ikilisi skoru 10-9'a getirerek ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.
İKİNCİ ÖDÜL OYUNU
Ödül: Kumpir
İkinci ödül oyununda All Star takımı, Gönüllüler takımına üstünlük kurdu ve kumpir ödülünü elde etti.
All Star takımı performans istatistiği
|Yarışmacı
|Skor
|Adem Kılıççı
|1/1
|Berna Canbeldek
|0/1
|Damla Can
|1/2
|Elif Şadoğlu
|2/3
|Merve Aydın
|0/1
|Murat Ceylan
|2/3
|Sema Aydemir
|2/2
|Turabi Çamkıran
|1/2
|Ümit Karan
|1/2
|Yiğit Dikmen
|0/1
Gönüllüler takımı performans istatistiği
|Yarışmacı
|Skor
|Anıl Berk Baki
|2/4
|Birsen Bekgöz
|1/1
|Cumali Akgül
|1/2
|Funda Alkayış
|0/1
|Hakan Hatipoğlu
|1/2
|Mustafa Kemal Kurt
|0/1
|Nagihan Karadere
|2/3
|Nevin Yanıt
|1/2
|Yağmur Banda
|0/2
ADEM VE TURABİ BARIŞTI
Survivor'ın bu akşamki bölümünde Turabi ve Adem'in arasında gelişen diyalog ilgiyle izlendi. Turabi, Adem'in yanına giderek "Herkese el sıkarken seni es geçmek hoşuma gitmiyor." diyerek barışma sinyalleri verdi.
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