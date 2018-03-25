Survivor'da ödül oyunu için bu akşam nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yeni bölümde Turabi ve Adem'in arasında gelişen diyalog ilgiyle izlendi. Survivor ödül oyununda ise her zamankinden daha da çekişmeli bir mücadele yaşandı. İşte Survivor 31. son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşamki ödül oyununda ise kıyasıya mücadele vardı. All Star'ın sadece 1 sayı alması yeterliyken Gönüllüler buna fırsat vermedi ve skoru 9-8'e taşımayı başardı. All Star oyunu son anda 10 - 8 yaparak kazandı. Ancak Gönüllüler takımı gösterdikleri performanstan gayet memnunlar. Ada oyununda da yine kıyasıya bir mücadele vardı. Ada oyununun galibi ise Gönüllüler oldu.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde Turabi ve Adem'in arasında gelişen diyalog ilgiyle izlendi. Turabi, Adem'in yanına giderek "Herkese el sıkarken seni es geçmek hoşuma gitmiyor." diyerek barışma sinyalleri verdi.

SURVİVOR'DA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018'in erkek yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan ise Adem Kılıççı oldu. Nagihan ve Yağmur sembol oyununda mücadele verdi. Kızların kıran kırana sembol mücadelesinde kazanan isim Yağmur oldu. Diğer yandan iletişim ödülünü kazanan All Star takımı, arkadaşlarından gelen mesajlarla hem keyifli hem de duygusal anlar yaşadı.

İletişim oyununda Murat Ceylan ile Anıl'ın mücadelesinde Murat'ın yaptığı başarılı atış herkesi hayrete düşürdü.

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