Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu ve baraka oyunu heyecanı yaşandı. İki takım ödül oyunu ve baraka oyununda tüm kozlarını paylaştı ve oyunlar sonrasında ödülü ve barakayı kazanan takım belli oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da baraka oyunu heyecanı! İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu öncesinde yarışmacılara ödül açıklandı. Ödül oyununda ödül mor oda, karnıyarık ve pilav olarak duyuruldu. Yapılan eşleşmeler sonrasında ödül oyunu başladı ve iki takımın yarışmacıları kozlarını paylaştı.

MUSTAFA-HAKAN: Mustafa Kemal kazandı (1-0 Ünlüler takımı öne geçti)

YİĞİT-MURAT: Yiğit kazandı (2-0)

ELİF-DAMLA: Damla kazandı (2-1)

ÜMİT-HİLMİ CEM: Hilmi Cem kazandı (2-2)

ADEM-ANIL: Anıl kazandı (3-2 Gönüllüler takımı öne geçti)

MERVE-YAĞMUR: Yağmur kazandı (4-2)

ÜMİT-ANIL: Anıl kazandı (5-2)

ADEM-MURAT: Adem kazandı (5-3)

ELİF-YAĞMUR: Yağmur kazandı (6-3)

HİLMİ CEM-MUSTAFA: Hilmi Cem kazandı (7-3)

HAKAN-YİĞİT: Hakan kazandı (8-3)

MERVE-DAMLA: Merve kazandı (8-4)

MURAT-ÜMİT: Murat kazandı (9-4)

ANIL-ADEM: Anıl kazandı (10-4)

Bu skorla birlikte Gönüllüler takımı ödülü kazandı. Böylece gün sonunda Gönüllüler takımı hem baraka ödülünü hem de ödül oyununu kazanmış oldu.

Ünlüler takımı ise üst üste 10'uncu kez kaybetmiş oldu.

SURVİVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

TURABİ-ANIL: Atışlarda plakaları rakibinden daha önce kıran Turabi, Anıl'ı mağlup etti ve böylece Ünlüler takımını 1-0 öne geçirdi.

MERVE-DAMLA: İki yarışmacı da yaptıkları atışlarla plakaları tamamen kırdı ve 5 plakayı birlikte kırdıkları için bir plaka daha eklendi. Plakayı kıramayan Merve'den sonra plakayı kıran Damla, takımına skoru kazandırdı ve 1-1 beraberlik sağlandı.

YİĞİT-MURAT: Atışlarda beş plakayı da rakibinden önce kıran Yiğit, takımına skoru kazandırdı ve Ünlüler takımı 2-1 öne geçti.

SEMA-BİRSEN: Beş plakayı da rakibinden önce kıran Birsen, takımına ikinci skoru kazandırarak yeniden beraberliği sağladı ve 2-2 oldu.

MUSTAFA KEMAL-HAKAN: Yaptığı atışlarda beş plakayı da kıran Hakan, skoru kazandı ve böylece Gönüllüler takımı 3-2 öne geçti.

ELİF-YAĞMUR: Seramikleri rakibinden önce kıran ve 5 seramiği de kırmayı başaran Yağmur, takımına skoru getirdi ve böylece skor 4-2 oldu.

ÜMİT-HİLMİ CEM: Beş seramiği de rakibinden önce kıran Ümit Karan, takımına üçüncü skoru kazandırdı ve böylece fark 1'e inerek 4-3 oldu.

TURABİ-HAKAN: Hakan, daha iyi atışlar yaparak beş seramiği de Turabi'den daha önce kırdı ve böylece takımına beşinci skoru kazandırdı: 5-3

SEMA-YAĞMUR: Seramikleri rakibinden daha önce kıran Yağmur, Sema'yı mağlup ederek takımına altıncı skoru getirdi ve skor 6-3 oldu.

ÜMİT-MURAT: Yaptığı atışlarla seramikleri rakibinden daha önce kıran Ümit Karan, takımına dördüncü skoru kazandırdı ve skor 6-4 oldu.

MERVE-NAGİHAN: Ünlüler takımında Merve, Nagihan'dan daha önce plakaları kırdı ve beş plakayı da kırarak takımına beşinci skoru getirdi. Böylece skor 6-5 oldu.

HİLMİ CEM-MUSTAFA KEMAL: Seramikleri Mustafa Kemal'den daha önce kıran Hilmi Cem, skoru 7-5 yaptı ve fark 3 sayı oldu.

ELİF-DAMLA: Damla, Elif'ten daha önce beş seramiği de kırdı ve böylece takımına sekizinci skoru kazandırdı. Damla'nın kazanmasıyla birlikte skor 8-5 oldu.

ADEM-ANIL: Daha isabetli atışlar yaparak plakaları Anıl'dan daha önce kıran Adem, takımının 6. skorunu getirdi ve böylece skor 8-6 oldu.

ÜMİT-HAKAN: Yaptığı atışlarla Ümit Karan'dan daha önce seramikleri kıran Hakan, takımına dokuzuncu skoru kazandırdı ve skor 9-6'ya geldi.

DAMLA-MERVE: Damla, beş plakayı da Merve'den önce kırdı ve yaptığı isabetli atışlar sonrasında Merve'yi mağlup etti. Böylece skor 10-9 oldu. Bu skorla birlikte baraka oyunu galibi Gönüllüler takımı oldu.

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