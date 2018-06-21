Survivor'da ödül oyunu heyecanı. Yavaş yavaş finale doğru gidilen Survivor'da yarışmacılar kahvaltı ürünleri olan ödül oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turabi'nin sakatlığı yüzünden oynayamadığı oyunda Adem, Murat, Anıl, Hilmi Cem, Hakan, Damla ve Nagihan yarıştı. Öte yandan Survivor'ın bu bölümünde Kenan Doğulu sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcı adada yarışmacılara şarkılarıyla moral verecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 21 Haziran Survivor 105. son bölüm özeti...

SURVİVOR KAHVALTI ÜRÜNLERİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21. SON BÖLÜM

Karşılaşmalar ve kazananlar

Murat - Anıl: Anıl kazandı. (Murat'ın 3 hakkı kaldı)

Hilmi Cem - Hakan: Hakan kazandı. (Hilmi Cem'in 3 hakkı kaldı)

Damla - Nagihan: Nagihan kazandı. (Damla'nın 3 hakkı kaldı)

Aden - Anıl: Anıl kazandı. (Adem'in 3 hakkı kaldı)

Hakan - Murat: Hakan kazandı. (Murat'ın 2 hakkı kaldı)

Nagihan - Damla: Damla kazandı. (Nagihan'ın 3 hakkı kaldı)

Adem - Hilmi Cem: Adem kazandı. (Hilmi Cem'in 2 hakkı kaldı)

Hakan - Anıl: Anıl kazandı. (Hakan'ın 3 hakkı kaldı)

Nagihan - Damla: Nagihan kazandı. (Damla'nın 2 hakkı kaldı)

Adem - Murat: Adem kazandı. (Murat'ın 1 hakkı kaldı)

Hilmi Cem - Anıl: Anıl kazandı. (Hilmi Cem'in 1 hakkı kaldı)

Nagihan - Damla: Nagihan kazandı. (Damla'nın 1 hakkı kaldı)

Adem - Hakan: Adem kazandı. (Hakan'ın 2 hakkı kaldı)

Hilmi Cem - Murat: Hilmi Cem kazandı. (Murat elendi)

Nagihan - Damla: Nagihan kazandı. (Damla elendi ve Nagihan kadınlarda ödülün sahini oldu)

Adem - Anıl: Adem kazandı. (Anıl'ın 3 hakkı kaldı)

Hilmi Cem - Hakan: Hilmi Cem kazandı. (Hakan'ın 1 hakkı kaldı)

Adem - Hakan: Adem kazandı. (Hakan elendi)

Anıl - Hilmi Cem - Hilmi Cem kazandı. (Anıl'ın 2 hakkı kaldı)

Adem - Anıl: Adem kazandı. (Anıl'ın 1 hakkı kaldı)

Adem - Hilmi Cem: Adem kazandı. (Hilmi Cem elendi)

Adem - Anıl: Adem kazandı. (Anıl elendi ve erkeklerde ödülün sahini Adem oldu)

Oyun şu an devam ediyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.