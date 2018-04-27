Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım, ödül oyununda kozlarını paylaştı ve karşılaşma sonrasında kazanan takım ödüle ulaştı. Ayrıca ödül oyunu sonrasında bir de iletişim ödülü oyunu oynandı ve kazanan takım iletişim ödülünü elde etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım ve detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda ödül biftek sandviç olarak açıklandı ve eşleşmelerin ardından mücadele başladı.
MUSTAFA KEMAL-MURAT: Ödül oyununun ilk mücadelesinde Mustafa Kemal ve Murat yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Murat, atış etabına ilk gelen isim oldu ve atışlar başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, takımına ilk skoru getirdi ve Ünlüler takımı 1-0 öne geçti.
BİRSEN-ELİF: Ödül oyununun ikinci karşılaşmasında Birsen ve Elif karşılaştı. Parkuru rakibinden önce tamamlayan Birsen, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, takımına skoru getirdi ve 1-1'lik eşitlik sağlandı.
YİĞİT-HİLMİ CEM: Üçüncü oyunda Hilmi Cem ile Yiğit karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atışlara birlikte geldi. Atış etabına rakibini mağlup eden Hilmi Cem, takımına ikinci skoru getirdi ve Gönüllüler takımı 2-1 öne geçti.
SEMA-YAĞMUR: Ödül oyununun dördünü karşılaşmasında Sema ve Yağmur yarıştı. Parkuru rakibinden daha önde tamamlayan Sema, atış etabına ilk gelen isim oldu ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini yenen Yağmur, takımına üçüncü skoru kazandırdı ve 3-1 oldu.
ADEM-ANIL: Parkuru rakibinden az farkla önde tamamlayan Anıl, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Anıl, takımına dördüncü skoru getirdi ve skor 4-1 oldu.
MERVE-DAMLA: Altıncı oyunda Merve ile Damla karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Damla, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Damla, takımına beşinci skoru getirdi ve skor 5-1 oldu.
ÜMİT-HAKAN: Ümit Karan ve Hakan, yedinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru rakibinden önde tamamlayan Hakan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini yenen Hakan, skoru 6-1 yaptı.
MUSTAFA KEMAL-ANIL: Sekizinci oyunda karşılaşan Mustafa Kemal ve Anıl, parkurda başa baş mücadele etti. Parkuru önde bitiren Anıl, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, takımına ikinci skoru getirdi ve skor 6-2 oldu.
SEMA-BİRSEN: Dokuzuncu oyunda Sema ile Birsen karşı karşıya geldi. Parkuru az farkla önde tamamlayan Birsen, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, skoru 7-2 yaptı.
ADEM-HİLMİ CEM: Ödül oyununun onuncu karşılaşmasında Adem ile Hilmi Cem yarıştı. Parkuru rakibinden daha önde tamamlayan Hilmi Cem, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, skoru 8-2'ye getirdi.
MERVE-YAĞMUR: On birinci oyunda Merve ve Yağmur karşılaştı. Parkuru rakibinden önde tamamlayan Merve, atış etabına ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, skoru 9-2 yaptı.
YİĞİT-HAKAN: On ikinci ve son oyunda Yiğit ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Hakan, skoru 10-2 yaptı ve ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı. Böylece Gönüllüler takımı biftek sandviç ödülünü kazandı.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da oynanan iletişim oyununda ödül şu şekilde açıklandı; Ünlüler kazanırsa aileleriyle canlı mesajlaşacak, Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarıyla telefonla görüşebilecek. Yapılan eşleşmenin ardından iletişim oyunu başladı. Adem ve Turabi sakatlıklarından dolayı bu oyunda yer alamadı.
ÜMİT KARAN-HAKAN: Hakan kazandı (1-0 Gönüllüler takımı öne geçti)
SEMA-BİRSEN: Sema kazandı (1-1)
MUSTAFA KEMAL-MURAT: Mustafa Kemal kazandı (2-1 Ünlüler takımı öne geçti)
MERVE-YAĞMUR: Yağmur kazandı (2-2)
YİĞİT-HİLMİ CEM: Hilmi Cem kazandı (3-2 Gönüllüler takımı öne geçti)
ELİF-NAGİHAN: Nagihan kazandı (4-2)
ÜMİT-HİLMİ CEM: Ümit kazandı (4-3)
MERVE-BİRSEN: Birsen kazandı (5-3)
MUSTAFA KEMAL-HAKAN: Hakan kazandı (6-3)
SEMA-NAGİHAN: Nagihan kazandı (7-3)
YİĞİT-ANIL: Yiğit kazandı (7-4)
ELİF-YAĞMUR: Elif kazandı (7-5)
YİĞİT-ANIL: Yiğit kazandı (7-6)
MERVE-NAGİHAN: Nagihan kazandı (8-6)
ÜMİT-HAKAN: Ümit kazandı (8-7)
ELİF-DAMLA: Damla kazandı (9-7)
MUSTAFA KEMAL-HİLMİ CEM: Mustafa Kemal kazandı (9-8)
SEMA-BİRSEN: Birsen kazandı (10-9 - Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazandı)
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