Survivor'un dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Surrivor'da geleneksel haline gelen plaj futbolu oyununda iki takımın yarışmacıları karşılaştı. Ödül oyununda iki farklı ödül verildi. İlk ödül oyununda ödül baraka ve yatak olarak, ikinci ödül oyununda ise 3'er adet sandviç yemek olarak açıklandı. Öte yandan, yayınlanan yeni bölüm fragmanında da Melih'in sakatlandığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk ödül oyununda ödül baraka ve yatak olarak açıklandı. Ada oyununda All Star takımı, Gönüllüler takımına 10-4'lük üstünlük kurdu ve ilk ödülün sahibi oldu.

İkinci ödül oyununda ise Survivor'da klasik haline gelen plaj futbolu oyunu oynandı. Plaj futbolu oyununda ödül kişi başı 3'er sandviç olarak açıklandı ve bu oyunu da All Star takımı 10-5'lik skorla kazanarak iki ödül oyununu da kazanan takım oldu.

Öte yandan plaj futbolu oyununda Hakan Hatipoğlu ile Nihat Doğan arasında tansiyon yükseldi. Nihat Doğan yarıştığı esnada kenardan Hakan Hatipoğlu laf söyledi ve bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen iki yarışmacının arasına giren yarışmacılar, tartışmanın büyümesini engelledi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ŞOK SAKATLIK

Survivor'un bu akşam ekrana gelecek olan 20. bölümü öncesinde fragman da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Gönüllüler takımında yarışan Melih'in sakatlanarak hastaneye kaldırıldığı görüntüler yer alıyor.

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