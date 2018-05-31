Survivor'da bu akşam iki ödül için iki ayrı oyun oynandı. Finale adım adım yaklaşılırken, takımlar güçlerini kaybetmemek adına ödül oyunlarına çok büyük önem veriyorlar. Hafta başında yapılan ada konseyinde halk oylamasıyla Survivor'dan elenen son isim Gönüllüler takımından Yağmur olmuştu. Oyunların ardından toplanılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Domik için son oylamayı başlattı. 2 gün boyunca yapılacak oylamaların ardından hızlı çekimlere başlanılacak. Bu oylamadan sonra Dominikte başka oylama yapılmayacak. Survivor izleyicilerinin destekledikleri yarışmacı için 2 gün içinde SMS atması gerekiyor. İşte Survivor ödül oyununun kazananı ve bu akşamki son bölümün özeti.

SURVİVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survor baraka oyunu için kıyasıya mücadele vardı. Takımlar oyunlardaki performanslarında çok büyük etkiye sahip olduğunu düşündükleri barakaya sahip olabilmek için canla başla mücadele etti. Barakayı 10 - 7 Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımında ise kaybedilen oyun sonrası durumu değerlendirdi. Özellikle Merve ile Ümit Karan takımın performansının düştüğünden ve artık takım gibi olamadıklarından yakındı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu için de yarışmacıların performansı göz doldurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ödül oyununda 8 - 5'ten 10 - 8 oyunu kazanmayı başarak takım Gönüllüler oldu. Takımın ödülü zipline ile adrenalinin tadına vardıktan sonra keyifli bir yemek olacak.

DOMİNİK'TEKİ SON TOPLU SMS OYLAMASI BAŞLADI!

Oyunların ardından toplanılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Domik için son oylamayı başlattı. 2 gün boyunca yapılacak oylamaların ardından hızlı çekimlere başlanılacak. Bu oylamadan sonra Dominikte başka oylama yapılmayacak. Survivor izleyicilerinin destekledikleri yarışmacı için 2 gün içinde SMS atması gerekiyor. Toplu oylama Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu başladığı an sona erecek.

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