Ada konseyinde Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can SMS oylamasına kaldı. En az oyun alan Nihat Doğan elendi. Eleme kararı sonrası Nihat Doğan şunları söyledi: Survivor'ı çok seviyorum, yarışmayı da çok seviyorum. Burada olmak bambaşka bir duygu. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama... Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var. Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi. Ben Survivor'ı sevdim ama o beni sevmedi demek ki. Güzel bir deneyim oldu. Kıran kıran yarışmalar oldu. Yarışmanın gerilimi ile ilgili birini kırdıysam hakkınızı helal edin. Benim hakkım da helal olsun. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Yolumuz buraya kadarmış. Teşekkür ederim.

Acun Ilıcalı her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor Performans birincilerini açıkladı. Survivor 2018'de Performans Sıralaması'na göre birinciler belirlendi. Kazananların çay ve kurabiye kazandığı performans sıralamasında erkeklerde birinci Ramazan olurken, kadınlarda ise birinci Sema oldu.

Birincinin ödülü çay ve beşer tane kurabiye oldu. Erkeklerde haftanın en başarılısı Ramazan oldu. İkinci isim ise Adem oldu.

Kadınlarda birinci isim yüzde 83'le Sema oldu. Kadınlarda ikinci ise yüzde 78'le Nagihan oldu.

Nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İşte bu haftaki erkekler performans sıralaması…

ERKEKLERDE PERFORMANS SIRALAMASI

1- RAMAZAN

Oynadığı Oyun: 17,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 5,5

Başarı: % 69

2 - ADEM

Oynadığı Oyun: 10,5

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 3,5

Başarı % 67

3 - ÜMİT

Oynadığı Oyun: 10

Galibiyet: 5,5

Mağlubiyet: 4,5

Başarı: % 55

KADINLARDA PERFORMANS SIRALAMASI

1 - SEMA

Oynadığı oyun: 14,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 2,5

Başarı %83



2- NAGİHAN

Oynadığı oyun: 18,5

Galibiyet: 14,5

Mağlubiyet:4

Başarı %78

3 - SAHRA

Oynadığı oyun: 11,5

Galibiyet: 8

Mağlubiyet:3,5

Başarı %70

*Ortalama maç sayısının altında oyun oynayan yarışmacılar, haftalık performans sıralamasına dahil edilmemiştir. Bu haftanın ortalama maç sayısı 9'dur.

*Haftalık performans oranlarında eşitlik olması durumunda genel tabloya göre sıralama yapılmaktadır.

*Yarım oyun sayısı; birden fazla yarışmacının yarıştığı oyunlarda, asıl oyuncuya yardım eden yarışmacılara verilmektedir.

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