Survivor 65. bölümüyle ekrana geldi. Surivor'ın bu bölümünün final sahnesinde performans sıralaması açıklandı. 65 bölüm yayınlanan Survivor'da 13. hafta performans sıralamasına göre performans birincileri omlet ve taze sıkılmış portakal suyu kazandı. Sonuçlara göre erkeklerde Hakan yüzde 58 ile birinci Adem yüzde 55 ile ikinci oldu. Kadınlarda ise Nagihan yüzde 70 ile birinci Sema ise yüzde 69 ile ikinci oldu. İşte 10. hafta Survivor performans sıralaması tablosu...

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Survivor performans birincileri, enerji veren ballı krokanlı kek ve taze sıkılmış portakal suyu kazandı.

ERKEKLER

Yüzde 58 Hakan

Yüzde 55 Adem

KADINLAR

Yüzde 70 Nagihan

Yüzde 69 Sema

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI TABLOSU

13. HAFTA ERKEKLER

HAKAN

Oynadığı oyun: 25

Galibiyet: 14,5

Mağlubiyet: 10,5

Başarı: Yüzde 58

ADEM KILIÇCI

Oynadığı oyun: 23,5

Galibiyet: 13

Mağlubiyet: 10,5

Başarı: Yüzde 55

MUSTAFA KEMAL

Oynadığı oyun: 25

Galibiyet: 13

Mağlubiyet: 12

Başarı: Yüzde 52

HİLMİCEM

Oynadığı oyun: 25

Galibiyet: 12,5

Mağlubiyet: 12,5

Başarı: Yüzde 50

ÜMİT KARAN

Oynadığı oyun: 24,5

Galibiyet: 11,5

Mağlubiyet: 13

Başarı: Yüzde 47

ANIL

Oynadığı oyun: 23,5

Galibiyet: 11

Mağlubiyet: 12,5

Başarı: Yüzde 47

13. HAFTA KADINLAR

NAGİHAN

Oynadığı oyun: 20

Galibiyet: 14

Mağlubiyet: 6

Başarı: Yüzde 70

SEMA

Oynadığı oyun: 18

Galibiyet: 12,5

Mağlubiyet: 5,5

Başarı: Yüzde 69

MERVE

Oynadığı oyun: 24

Galibiyet: 13

Mağlubiyet: 11

Başarı: Yüzde 54

BİRSEN

Oynadığı oyun: 14,5

Galibiyet: 6,5

Mağlubiyet: 8

Başarı: Yüzde 45

ELİF

Oynadığı oyun: 21

Galibiyet: 9

Mağlubiyet: 12

Başarı: Yüzde 43

DAMLA

Oynadığı oyun: 19

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 12

Başarı: Yüzde 37

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