Survivor 28. bölümüyle ekrana geldi. Surivor'ın bu bölümünün final sahnesinde performans sıralaması açıklandı. 48 bölüm yayınlanan Survivor'da 10. hafta performans sıralamasına göre erkeklerde Turabi yüzde 76 ile birinci Adem yüzde 70 ile ikinci olurken, kadınlarda Damla yüzde 60 ile birinci Sahra ise yüzde 57 ile ikinci oldu. İşte 10. hafta Survivor performans sıralaması tablosu...

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Survivor performans birincileri, enerji veren ballı krokanlı kek ve taze sıkılmış portakal suyu kazandı.

ERKEKLER

Turabi yüzde 76

Adem yüzde 70

KADINLAR

Damla yüzde 60

Sahra yüzde 57

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI (KIZLAR)

DAMLA

Oynadığı oyun: 27,5

Galibiyet: 16,5

Mağlubiyet: 11

Başarı: Yüzde 60

SAHRA

Oynadığı oyun: 27

Galibiyet: 15,5

Mağlubiyet: 11,5

Başarı: Yüzde 57

NAGİHAN

Oynadığı oyun: 29

Galibiyet: 16

Mağlubiyet: 13

Başarı: Yüzde 55

MERVE

Oynadığı oyun: 27,5

Galibiyet: 14,5

Mağlubiyet: 13

Başarı: Yüzde 53

YAĞMUR

Oynadığı oyun: 30,5

Galibiyet: 13

Mağlubiyet: 17,5

Başarı: Yüzde 43

BİRSEN

Oynadığı oyun: 23

Galibiyet: 9

Mağlubiyet: 14

Başarı: Yüzde 39

ELİF

Oynadığı oyun: 26,5

Galibiyet: 10

Mağlubiyet: 16,5

Başarı: Yüzde 38

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI (ERKEKLER)

TURABİ

Oynadığı oyun: 23

Galibiyet: 17,5

Mağlubiyet: 5,5

Başarı: Yüzde 76

ADEM

Oynadığı oyun: 33,5

Galibiyet: 23,5

Mağlubiyet: 10

Başarı: Yüzde 70

ÜMİT KARAN

Oynadığı oyun: 21,5

Galibiyet: 14

Mağlubiyet: 7,5

Başarı: Yüzde 65

MUSTAFA KEMAL

Oynadığı oyun: 28,5

Galibiyet: 16,5

Mağlubiyet: 12

Başarı: Yüzde 58

YİĞİT

Oynadığı oyun: 21

Galibiyet: 11

Mağlubiyet: 10

Başarı: Yüzde 52

ANIL

Oynadığı oyun: 25,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 13,5

Başarı: Yüzde 47

HAKAN

Oynadığı oyun: 24

Galibiyet: 9,5

Mağlubiyet: 14,5

Başarı: Yüzde 40

HİLMİCEM

Oynadığı oyun: 28

Galibiyet: 9,5

Mağlubiyet: 18,5

Başarı: Yüzde 34

MURAT

Oynadığı oyun: 29,5

Galibiyet: 8

Mağlubiyet: 21,5

Başarı: Yüzde 27

CUMALİ

Oynadığı oyun: 16,5

Galibiyet: 4

Mağlubiyet: 12,5

Başarı: Yüzde 24

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