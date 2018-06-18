Survivor 102. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşanacağı gecede yarışmacılar ödül oyunu için toplandı. Kritik haftalara girilen Survivor'ın bu bölümündeki ödül oyununda Alp Kırşan'ın ödülü açıklamasının ardından yarışmacıların sevinçleri ekranlara yansıdı. Ödül ise kazananlar uçakla Punta Cana'ya giderek hamburger yiyecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor Punta Cana hamburger ödülü oyununu kim kazandı? Survivor'ın bu akşamki bölümünde neler yaşandı? İşte Survivor 102. son bölüm özeti...

SURVİVOR HAMBURGER ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Uçağa binilerek Punta Cana'ya gidilecek ve orada hamburger yenilecek.

Oyun: Başlangıç noktasından sonra parkurlar geçildi sonra havuz engeli aşıldıktan sonra en sona gelindi ve iki tane demir çubuklara numara yazan küpler yerleştirildikten sonra iki halkayı atan yarışmacı sayıyı kazandı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Hilmi Cem - Hakan: Hakan kazandı. (Hilmi Cem'in 3 hakkı kaldı)

Adem Kılıçcı - Anıl: Adem kazandı. (Anıl'ın 3 hakkı kaldı)

Sema - Nagihan: Nagihan kazandı. (Sema'nın 3 hakkı kaldı)

Adem Kılıçcı - Hilmi Cem: Hilmi Cem kazandı. (Adem'in 3 hakkı kaldı)

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