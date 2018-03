Ramazan Kalyoncu, Survivor macerası bu hafta sona eren isin oldu. Adaya veda eden Ramazan Kalyoncu daha önce de eleme potasına girmiş, ancak SMS oylamasında ismi çıkmayınca, yar4ışmaya devam etmişti. Dün akşam ise Ramazan Kalyoncu SMS oylarıyla Survivor'a veda eden isim oldu. İşte Ramazan Kalyoncu hakkında bilinmeyenler...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışıyordu.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018'de yarıştı.

