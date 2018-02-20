Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Ramazan Kalyoncu'nun hayat hikayesi seyirciler tarafından merak edilen konulardan birisi. Peki, Ramazan Kalyoncu kimdir? Ramazan Kalyoncu kaç yaşında? İşte Ramazan Kalyoncu'nun hayat hikayesi...

SURVİVOR RAMAZAN KALYONCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018'de yarışacak.

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