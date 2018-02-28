Sahra Işık, Survivor 2018'de hırslı mücadelesi ile izleyicilerin merak konusu oldu. Sahra Işık Survivor 2018'de Ünlüler takımında yer alıyor. Peki izleyicilerin merak ettiği Survivor Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sahra Işık hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi...

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır.

2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışıyor.

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