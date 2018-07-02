Survivor 2018'de final heyecanı yaşandı. All Star ve Gönüllüler takımı olarak başlayan ve daha sonra Gönüllüler takımının zorlanması ile birlikte Ünlüler - Gönüllüler formatına dönen Survivor, tüm zamanların en zorlu sezonunu geçirdi. Sakatlıkların bol olduğu bu sezonda finale kalan isimler şampiyon olabilmek için nefeslerini tuttu. 4'lü finalin yapıldığı Survivor'da birinci ve ikinci elenen ismin açıklanmasının ardından büyük final gerçekleştirildi. Peki, Survivor'da kim kazandı? Survivor 2018 şampiyonu kim oldu? Survivor şampiyonu kazanınca neler söyledi? İşte Survivor 2018 finali ile ilgili detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLDU? (113. FİNAL BÖLÜMÜ)

Survivor 2018'de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4'e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan oldu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elendi. Son 2'li finale Adem ve Nagihan kaldı. Büyük finalde son SMS oylaması durduruldu ve Acun Ilıcalı kazanan ismi açıkladı. Seyircilerin kararıyla Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.

ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA KONUŞTU

Survivor 2018'in büyük finalinde yapılan büyük oylama sonucunda şampiyon olan isim neler söyledi? İşte şampiyonun sözleri...

DAMLA VE TURABİ ELENDİKTEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Survivor 2018'e çeyrek finalde veda eden Damla Can ve Turabi Çamkıran elendikten sonra ilk kez konuştu.

YARIŞMACILARIN DEĞİŞİMLERİ EKRANA GELDİ

Survivor 2018 yarışmacılarının yarışmanın başından sonuna kadar yaşadıkları değişim büyük finalde ekrana geldi. İşte yarışmacıların yaşadığı büyük değişim...

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 (32 yaşında) tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. 1,85 boyunda olan Kılıçcı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Boks sporuyla uğraşan Adem Kılıçcı, Survivor'un 2017 sezonunda yarıştı ve burada Ogeday ile finale kalarak ikinci oldu. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2007'de Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 10 Ağustos 2008 tarihinde 2018 Yaz Olimpiyatlarında, 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Kılıçcı, 2011'de Ankara'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2012'de Londra Olimpiyatları'na katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde doping testinde, dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlardan diskalifiye oldu. Diskalifiye olması nedeniyle aldığı 5'incilik derecesi de iptal edildi.

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Kılıçcı, 2014-15 Dünya Boks Federasyonu'nun (AIBA) düzenlediği APB Profosyonel Boks Ligi'nde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Fakat numunesinde yasaklı maye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlara katılamadı.

Adem Kılıçcı, ikinci kez katıldığı Survivor 2018'in şampiyonu oldu.