Survivor 2018. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Ümit Karan'ın elenmesinin ardından 5 kişi kalan Ünlüler ile 6 kişi kalan Gönüllüler bugün ödül oyununa çıktı. Kıbrıs finaline kısa bir süre kala yarışmacıların heyecanı iyice artarken bugünkü oyunun ödülü yarışmacıları mutlu etti. Kazanan takım Santo Domingo'ya götürülecek ve 5 yıldızlı otelde konaklamanın yanı sıra akşam yemeği yiyecekler. Peki, Survivor Santo Domingo ödülü oyununu kim kazandı? İşte 7 Haziran Survivor 91. son bölüm özeti...

SURVİVOR SANTO DOMİNGO ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? (91. SON BÖLÜM)

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Turabi - Anıl: İlk oyunda Anıl sayıyı kazanan taraf oldu. Durum 0 - 1.

Mustafa Kemal - Hakan: Rakibinin atamadığı gören Mustafa Kemal risk aldı ve sayıyı kazandı. Durum 1 - 1.

Murat - Adem: Adem sayıyı kazanan taraf oldu. Durum 2 - 1.

Sema - Nagihan: Bu oyunun kazananı Sema oldu. Durum 3 - 1.

Anıl - Adem: Ünlüler farkı açıyor, Adem kazandı. Durum 4 - 1.

Turabi - Murat: Atışlarda zorlanan ikiliden şanslı taraf Murat oldu. Durum 4 - 2.

Sema - Damla: Sema rakibine fark açan sayıyı aldı. Durum 5 - 2.

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Aynı nanda atışlara başlayan ikiliden kazanan taraf Mustafa oldu. Durum 6 - 2.

Adem - Anıl: Bu karşılaşmanın galibi Anıl. Durum 6 - 3.

Mustafa Kemal - Murat: Mustafa Kemal sayıyı alarak farkı iyice açtı. 7 - 3.

Sema - Damla: Sema Ünlüler durmuyor, Sema kazandı. Durum 8 - 3.

Turabi - Hilmi Cem: Ünlüler ödül çok yakın, Turabi kazandı. 9 - 3.

Adem - Hakan: Adem ödülün sahibi belirleyen atışları yaptı. Durum 10 - 3.

Böylelikle Ünlüler ödülün sahibi oldu.

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