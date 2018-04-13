Survivor 2018'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ödül oyunun oynandığı gecede yemek ödülü Gönüllüler için hayati öneme sahipti. Yemek ödülünü ve sembol oyununu kimin kazandığına bakacağız, ama öncesinde oyunda meydana gelen ve herkes çok korkutan bir sakatlığın yaşandığını söyleyelim. İşte 13 Nisan Survivor özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk önce yemek ödülü olan, ödü oyunu oynanadı. Kıyasıya mücadeleyi Gönüllüler takımı kazandı ve Gönüllüler takımı böylece uzun süre sonra ilk kez yemek yiyerek moral ve güçlerini yerine getirme şansı buldu. Oyundan sonra öz eleştiri veren Ünlüler takımı, oyunda erkek yarışmacıların puan kaybettirdiğini söyledi.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNUNDA ŞOKE EDEN SAKATLIK

Survivor'da sembol oyunu için her yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Erkekler sembol oyunu finalinde Adem Kılıççı ve Turabi karşı karşıya geldi. Erkekler sembol oyunun sahibi Adem oldu. Kadınların sembol oyununda ise şoke eden bir sakatlık yaşandı. Havuzdan atladığı sırada Berna'nın ayağında büyük bir sakatlık oldu.

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