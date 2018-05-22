Survivor'da sembol oyunu heyecanı. Kıbrıs'ı garantilemek isteyen yarışmacılar, karşılıklı eşleşerek mücadele etti. Sembol oyununu kazanan kadınlarda ve erkeklerde bir kişi Kıbrıs finaline erken gitme şansı yakalayacak ve tablet ödülünü kazanacak.

Oyun: Parkurun en başında başlandı zorlu engeller geçildikten sonra sona gelindi ve toplar fırlatılarak diğer sopayla dengeli bir şekilde gereken yere bırakıldı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

ERKEKLER

Turabi - Hilmi Cem: Turabi (Hilmi Cem sembole veda etti)

Ümit Karan - Hakan: Hakan (Ümit Karan sembole veda etti)

Adem - Anıl: Adem (Anıl sembole veda etti)

Turabi - Murat: Turabi (Murat sembole veda etti)

Adem Kılıçcı - Hakan: Adem (Hakan sembole veda etti)

Turabi - Adem: Turabi (Adem sembole veda etti)

Erkeklerde sembolü kazanan Turabi oldu.

KADINLAR

Merve - Damla: Damla (Merve sembole veda etti)

Sema - Nagihan: Sema (Nagihan sembole veda etti)

Damla - Yağmur: Damla (Yağmur sembole veda etti)

Sema - Damla: Sema (Damla sembole veda etti)

Kadınlarde sembolü kazanan Sema oldu.

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