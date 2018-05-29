Survivor'da dün tartışmalarla geçen sembol oyunun ardından eleme heyecanı yaşanmıştı. Dün Adem ile Turabi'nin tartışması geceye damga vuruken, Survivor hayallerine veda eden isim Yağmur olmuştu. Bundan sonra haftada 2 defa oynanacak sembol oyunun bu akşam, bu haftaki ikincisi oynandı. Ve sembolü kazanan isimler belli oldu. İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyunu Survivor'da final anahtarı demek. Oyunun önemi büyük olunca rekabette çok büyük oluyor. İlk önce erkekler için sembol oyunu oynandı. Turabi ile Hilmi Cem erkeklerin sembol oyunu finalinde karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmada Hilmi Cem, sembolün kazananı oldu.

Kadınlarda da sembol için kıyasıya mücadele vardı. Finale Nagihan ile Damla'nın kalması, sembolün Gönüllüler takımına gideceğini kesinleştirdi. Kıyasıya mücadelenin ardından kadınlarda sembolün sahibi Damla oldu.

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