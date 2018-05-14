Survivor 2018'de birleşme partisinden sonraki ilk ödül oyunu oynandı. Birleşme partisinden bir önceki bölümde sembol oyunu oynanmıştı. Sembol oyununda Adem Kılıçcı, Hilmi Cem, Damla ve Yağmur finale kalan isimler olmuştu. Bugün yapıalcak finali kazanan erkeklerden bir kadınlardan bir kişinin ailesi adaya gelecek. Dün yayınlanan bölümde birleşme partisi heyecanı yaşanmış, birleşme partisinden sonra ise merakla beklenen sembol oyununun finali bu akşam oynanacak. Peki, büyük finalde kimin ailesi adaya gelecek? İşte Survivor 71. yeni bölüm özeti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Dengenin öne çıktığı ödül oyunun da çekişmeli bir yarış vardı. 5 - 0 geriden gelen Gönüllüler takımı, 10 - 7 yapmayı başararak bol yemekli ödülü kazandılar. Oyun sırasında yarışmacılar arasındaki gerilimin had safhaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU FİNALİ! KİM KAZANACAK?

Survivor 71. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor'un bu bölümünde sembol oyununun büyük finali oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek sembol oyununun finalinde erkeklerden ve kadınlardan bir kişinin ailesi adaya gelecek. Erkeklerde büyük finale kalan Adem ve Hilmi Cem kadınlarda ise Damla ve Yağmur arasında rakabet artacak. Kimin ailesinin adaya geleceği oyun sonrası belli olacak.

SURVİVOR 70. BÖLÜM ÖZETİ (SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER YAŞANDI?)

Survivor'un dün yayınlanan 70. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı.

Birleşme partisinde şarkı yarışması öncesinde Acun Ilıcalı, birleşmeyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada, birleşme partisinde adalar birleşmeyecek. Yarışmacı sayılarının fazla olduğu için ilerleyen zamanda adalar birleşeceğini söyleyen Ilıcalı, birleşmenin yakın zamanda olacağını söyledi.

Turabi Murat'la derleşti

Survivor 2018 birleşme partisinde Turabi ile Murat uzun uzun dertleşti. Turabi, kendisini eleme adayı olarak seçen arkadaşlarına olan kırgınlığını bir kez daha anlattı...

İbrahim Büyükak birleşme partisinde

Survivor 2018 birleşme partisine konuk olan İbrahim Büyükak, yarışmacıları kahkahaya boğdu...

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