Survivor'da sembol oyunundaki kıyasıya mücadele bu akşama damga vurdu. Survivor'da sembol oyunundan önce eğlenceli anların yaşandığı bir ödül oyunu vardı. Kelime anlatma oyunu oynayan yarışmacılar arasında keyifli dakikalar yaşandı. Ödülü Gönüllüler takımı kazandı. Daha sonra sembol oyunu oynandı. Peki Survivor sembol oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor sembol oyununda nefesleri kesen mücadele yaşandı. Kadın yarışmacılar arasında Damla ve Nagihan arasındaki mücadele heyecan yarattı. Oyunu Damla son anda kazandı. Ümit Karan, Adem ile birebir yarışması sırasında kafasını çarptı. Doktor kontrolüne giren Ümit Karan'ın sağık durumunda bir sıkıntı bulunmadığını tespit edilmesinden sonra yarışmaya devam edildi. Yarışmalar sonucunda, Hilmi Cem, Damla, Birsen, Yağmur, Turabi, Merve ve Adem tur atladı. Nagihan ve Mustafa Kemal sembole veda etti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

Dün akşam Survivor'da elenen ismin belli olduğu ada konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, yapılan toplu oylama sonucunda adaya veda eden ismi açıkladı. Survivor 2018'e, finale gitme hayallerine veda etmek zorunda kalan isim YİĞİT oldu. Yiğit, herkese teşekkür edip, takımın zor döneminde de Survivor'da olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Ailesi için Survivor'da olduğunu söyleyen Yiğit, "Umarım aileme layık olabilmişimdir." dedi. Acun Ilıcalı da Yiğit için "Senin için 'efendi' değil 'süper efendi' diyeceğim. Seni özellikle çağırmıştık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi. Arkadaşlarıyla vedalaşan Yiğit, adaya veda etti.

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