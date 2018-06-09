Survivor 2018, 93. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Gün geçtikçe açılığın daha da arttığı Survivor'da büyük Kıbırs finaline kısa bir süre kaldı. Finale doğru hızla ilerleyen Survivor'da bugün sembol oyunu ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar için önemli olan Kıbrıs finaline erken bilet almak için gerçekleştirilen sembol oyununda yarışmacılar mücadele etti. İkinci oyun ise dokunulmazlık oyunu. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden takım eleme adaylarını belirleyecek ve yarın da oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu ile diğer eleme adayları belli olacak. Peki, Survivor sembol ödülü oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü oyununu kim kazandı? İşte Survivor sembol ve dokunulmazlık ödülü oyununa dair detaylar...
SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Oyun: Engeller aşılarak sona gelindi ve 6 sembolü halkaları atarak düşüren ilk yarışmacı sayıyı kazandı.
Adem - Anıl: Adem ile Anıl'ın karşılaşmasında Adem 2-0 yenerek oyunu kazandı. (Anıl sembole veda etti.)
Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Mustafa Kemal 2-1 oyunu kazandı. (Hilmi Cem sembole veda etti.)
Adem - Hakan: Adem 2-0 oyunu kazandı. (Hakan sembole veda etti.)
Mustafa Kemal - Adem: Adem 3-0 oyunu alarak sembolün sahibi oldu. (Mustafa Kemal elendi)
Böylelikle erkeklerde sembolün sahibi Adem oldu.
Kadınların mücadelesi ise 94. bölümde yayınlanacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Oyun: Kaydıraktan kayarak başlandı, engeller geçildi ve sona gelindiğinde kum torbalarıyla 6 silindiri düşüren ilk yarışmacı sayıyı kazandı.
Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)
Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Hilmi Cem büyük farkla sayıyı kazanan taraf oldu. Durum 0 - 1.
Sema - Damla: Sema yarıştan çekildi. Sayı Gönüllülerin. Durum 0 - 2.
Adem - Anıl: Adem büyük farkla takımının ilk sayısını kazandı. Durum 1 - 2.
Merve - Nagihan: Merve sayıyı alarak durumu eşitledi. Durum 2 - 2.
Turabi - Murat: Çekişmeli geçen mücadeleyi Turabi kazandı. Durum 3 - 2.
Mustafa Kemal - Hakan: Hakan rakibine fırsat vermedi durumu eşitledi. Durum 3 - 3.
Merve - Damla: Damla atışlarda şov yaparak sayıyı kazandı. Durum 3 - 4.
Adem - Hilmi Cem: Rekabetin arttığı oyunda gülen taraf Hilmi Cem oldu. 3 - 5.
Başa baş giden dokunulmazlık oyunu şuanda oynanıyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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