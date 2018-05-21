Survivor 2018 77. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Gün geçtikçe açlığın artmasıyla daha da hırslanan yarışmacılar bugün ödül oyununa çıktı. Eleme heyecanının yaşanacağı gecenin öncesinde oynanan ödül oyununda kazanan takım barakanın ve sucuklu ekmek ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor sucuklu ekmek ve baraka ödülü oyununu kim kazandı? İşte Survivor ödül oyununa dair detaylar...

SURVİVOR SUCUKLU EKMEK VE BARAKA ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Sucuklu ekmek ve baraka

Oyun: Yarışmacıları takım arkadaşları çekerek yükseltti ve yarışmacı yüksekten basket atmaya çalıştı.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Adem Kılıçcı - Hakan: Rakibine karşı iki başarılı atış sağlayan Hakan ilk sayıyı alan taraf oldu. Durum 0-1.

Ümit Karan - Murat: Bu karşılaşmada Ümit Karan başarılı oldu ve sayıyı aldı. Durum 1-1.

Merve - Nagihan: Kadınların mücadelesinde kazanan taraf Merve oldu. Durum 2-1.

Turabi - Anıl: Turabi rakibine fırsat vermedi ve iki topu da ilk atan taraf oldu. Durum 3-1.

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Atışlarda başarılı olan Mustafa Kemal sayıyı kazanan taraf oldu. Durum 4-1.

Ümit Karan - Hakan: İlk atışlarda başarılı olamayan iki taraf da atışlarda zorlandı. Atışlarda Hakan başarılı oldu. Durum 4-2.

Mustafa Kemal - Anıl: Atışlarda 1'de 1 yapan Mustafa Kemal iki topu da ilk sokan taraf oldu. Durum 5-2.

Merve - Damla: bu karşılaşmadan Damla galip geldi. Durum 5-3.

Adem - Murat: Bu karşılaşmanın galibi Murat Ceylan. Durum 5-4.

Turabi - Hilmi Cem: Turabi rakibine fırsat vermedi ve sayıyı kazanan taraf oldu. Durum 6-4.

Mustafa Kemal - Hakan: Hakan bu oyunda rakibine atış fırsatı vermedi. Durum 6-5.

Ümit - Murat: Murat Ceylan bu sayıyı kazandı ve durumu eşitledi. Durum 6-6.

Merve - Yağmur: Merve rakibine fırsat vermedi ve eşitliği bozdu. Durum 7-6.

Adem - Anıl: Bu karşılaşmanın galibi Anıl oldu. Durum 7-7.

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