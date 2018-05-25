Survivor'da Türkiye ödülü heyecanı yaşanıyor. 80'inci yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelen Survivor'da iki takım da Türkiye ödülünü kazanabilmek için kıyasıya mücadele edecek. İlk raundu kazanan Gönüllüler, ikinci oyuna avantajlı çıkacak ve kazanırsa Türkiye yolcusu olacaklar. Eğer Ünlüler kazanırsa final oyunu oynanacak ve final oyunu turuncu parkurda oynanacak. Bunlardan önce ilk olarak yemek ödülü oyunu oynanıyor ve kazanan takım tavuk şiş ve bulgur pilavı ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor tavuk şiş ödülünü kim kazandı? Survivor Türkiye ödülü oyunu finali kim kazandı? İşte 25 Mayıs Survivor 80. son bölüm özeti...

SURVİVOR TAVUK ŞİŞ ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Mustafa Kemal - Hakan: Atışlara beraber gelen ikiliden Mustafa Kemal kazandı. Durum 1-0

Adem - Murat: Oyunun ikinci mücadelesinde atışlarda Adem takımına puan getirdi. Durum 2 - 0

Merve - Nagihan: Mücadelenin kazananı Merve oldu. Durum 3 - 0

Turabi - Hilmicem: Oyunun galibi Turabi oldu. Ünlüler puan farkını açtı. Durum 4 - 0

Ümit - Anıl: Parkuru geride tamamlayan Ümit atışlarda takımına puan kazandırdı. Durum 5 - 0

Sema - Yağmur: Atışlara önde gelen Sema mücadelenin galibi oldu. Durum 6 - 0

Adem - Hilmicem: Atışlara başa baş gelen ikiliden kazanan Adem oldu. Ünlüler hız kesmeden kazanmaya devam ediyor. Durum 7 - 0

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜ OYUNU FİNALİ KİM KAZANDI?

Türkiye ödülünün ikinci raundu birazdan başlayacak. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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