Turabi ve Ştefan mücadelesinde kazanan Ştefan oldu. Rakip takım Turabi'nin deviremediği labutları devirdi ve sinirler gerildi. Acun Ilıcalı, Turabi ve Rumen takımının oyun sırasında yaşadığı tatsızlık hakkında konuştu. Romanya ile oynanan rövanş mücadelesini kazanan takım büyük sevinç yaşadı. Peki Türkiye - Romanya karşılaşmasının kazananı kim oldu? İşte Survivor'ın 16. yeni bölüm özeti ve Survivor 17. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR TÜRKİYE - ROMANYA KİM KAZANDI?

Yarışmaya Türkiye adına yarışan Ünlüler takımı hzılı başladı. Ancak Romanya takımı sonradan toparlandı. Skor 9 - 6 olduğu sırada Turabi ile Rumen rakibi arasında ipler gerildi. Turabi oyun alanından uzaklaştırıldı. Son karşılaşmayı Nagihan kazandı ve Türkiye - Romanya karşılaşmasının kazananı, 10 - 6 skor ile Türkiye oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Takımlar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Başa baş mücadele Ünlüler takımı tarafından son anda 10 - 8 kazanıldı. Survivor 2018'in 16. bölüm ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler'in oyundan sonra söylediği şarkı Gönüllüler'in tepkisini çekti ve kısa süreli gerilim yaşandı. Böylelikle Romanya Takımı ile yapılacak rövanş karşılaşmasına da Ünlüler takımı çıkacak.

BU HAFTANIN KAZANANI ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor'da Salı akşamı oynanan ödül oyununda 4 aşamalı bir oyun oynandı. Ödül oyunun sahibi 10-4 skorla Ünlüler takımı oldu. Nihat ile Damla arasında oyun öncesinde yaşanan gerilim, oyundan sonra tatlıya bağlandı. Nihat, Damla'dan özür diledi. Baraka için oynanan oyunda ise, Ümit Karan, Turabi, Anıl ve Ramazan karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı barakayı da 5-0'lık skorla Gönüllüler'den almayı başardı.

Dün akşam oynanan ödül oyununda da kıyasıya mücadele yaşanmış ve Gönüllüler takımı son anda oyunu kaybetmişti.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM GİZEM

Survivor 2018'de Salı günün yayınlanan bölümde bir kişi daha adaya veda etti. Bir önceki yapılan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kaybetmişti ve dört eleme adayı çıkartmıştı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından ada konseyinde toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem'in bu hafta eleme potasına ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise üçüncü eleme adayını Cumali olarak açıkladı. Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise elenmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece Ramazan dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde ise eleme gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada yapılan SMS oylaması sonucu Gizem elenen isim oldu.

Gizem elendiğini öğrendikten sonra duygularını şöyle ifade etti;

"Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.

ÜLÜLER TAKIMINDAN ECEM DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmasının ardından takım arkadaşlarının oylaması sonucu All Star takımına geçen Ecem Karaağaç, Survivor 2018'den diskalifiye edildi. Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde Ecem'in Survivor'da yarışamayacağı açıklandı. Fiziksel sağlık problemleri yüzünden yarışmanın doktoru Ecem'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve Ecem'in Survivor macerası sona erdi.

14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Ecem Karaağaç, boks, fitness ve futbol ile ilgileniyor. 6 yaşında bu yana spor yapan Karaağaç, 2016 yılında yayınlanan Göz6 programında finalde ikinci olmuştu ve Survivor 2017'ye katılamamıştı. Survivor 2018'de yarışma fırsatı bulan Ecem, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

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