Survivor'da bu akşam bir sürpriz yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki mücadeleden galip gelen Ünlüler takımı, Survivor Romanya takımı ile karşılaştı. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada

SURVİVOR'DA TÜRKİYE - ROMANYA KARŞILAŞMASI

İlk mücadelede Hilmicem ve Ionut karşılaştı. Karşılaşmada ilk oyunu Hilmicem kazandı ve Türkiye takımı 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada ise Damla ve Anca Surdu karşı karşıya geldi. Mücadelede Damla rakibinden daha iyi performans göstererek blokları daha önce devirdi ve Türkiye takımı skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü karşılaşmada Murat ve Vladimir karşılaştı. Parkuru hızlı tamamlayan Vladimir, bloklara ilk atışı yapan isim oldu. Atışlarda kutuları Murat'tan daha hızlı bir şekilde deviren Vladimir, oyunu kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Sema ve Mariana, dördüncü karşılaşmada karşı karşıya geldi. Parkurda oldukça hızlı olan ve Mariana'dan önce atışlara gelen Sema, atışları da önce bitirdi ve skoru 3-1'e getirdi. Beşinci karşılaşmada Ümit Karan ve Kirita karşılaştı. Başa baş geçen parkur aşamasından sonra sıra blokları devirmeye geldi. Ümit Karan, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlar sonrasında Ümit Karan blokları hızlı deviren isim oldu ve skor 4-1'e geldi.

Altıncı karşılaşmada Adem ve Catalin Cazacu karşılaştı. Parkuru önde bitiren Adem, atışlara da ilk başlayan yarışmacı oldu. Kıran kırana geçen mücadelede atışlarda Adem blokları rakibinden önce devirdi ve skor 5-1 oldu. Yedinci mücadelede Nagihan ve Diana karşılaştı. Parkuru önde bitiren Nagihan, blokları da dizen ilk yarışmacı oldu. Atışlara önce başlayan Nagihan, kutuları da rakibinden önce devirerek skoru 6-1 yaptı.

Turabi ve Ştefan, sekizinci karşılaşmada karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede atışlara ilk olarak Ştefan başladı. Ştefan tüm blokları Turabi'den önce devirdi ve skor 6-2 oldu. Dokuzuncu karşılaşma öncesinde Nihat Doğan da oynamak istedi ve Adem ile kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Dokuzuncu karşılaşmada Turabi ve Kirita karşılaştı. Parkur başa baş geçti ve blok dizme bölümünde Turabi blokları ilk dizen isim oldu. Atışlarda ise Kirita blokları Turabi'den önce deviren isim oldu ve skor 6-3 oldu. Onuncu karşılaşmada Sahra ve Diana karşı karşıya geldi. Mücadelede parkuru önde bitiren Diana, kutuları ilk dizen isim oldu. Sahra, bu aşamada kutuları hatalı dizdi ve zaman kaybetti. Blokları ilk deviren Diana, skoru 6-4'e getirdi.

On birinci karşılaşmada Ümit Karan ve Catalin Cazacu karşı karşıya geldi. İki isim de blokları aynı sürede tamamladı. Ümit Karan, atışlara ilk başlayan isim oldu. Ancak Catalin, mücadelede kutuları ilk deviren isim oldu ve skor 6-5 oldu. On ikinci mücadelede Damla ve Mariana karşılaştı. Kutuları ilke deviren Damla, takımına bir skor daha kazandırarak skoru 7-5 yaptı ve böylece Türkiye takımı 3 karşılaşma sonrasında puan kazandı.

On üçüncü karşılaşmada Murat ve Ionut karşılaştı. Parkuru Ionut önde bitirdi ve kutuları ilk dizmeye başlayan isim oldu. Atışlara da ilk başlayan Ionut, kutuları da ilk deviren isim oldu ve skor 7-6 oldu. Karşılaşmanın ardından Nihat Doğan ve Nagihan arasında tartışma çıktı.

Sema ve Roxana on dördündü karşılaşmada karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Sema, rakibinden önce kutuları dizmeye başladı. Atışlara ilk başlayan Sema, kutuları rakibinden önce deviremeyince skor 7-7 oldu. Böylece Survivor Türkiye takımının 5-1'lik üstünlüğü sonrasında Romanya takımı geri dönmüş oldu.

Hilmi Cem ve Ştefan, on beşinci karşılaşmada skor 7-7 iken karşılaştı. Atışlara ilk başlayan Hilmi Cem, kutuları rakibinden önce devirdi ve Türkiye takımı 8-7 öne geçti. On altıncı karşılaşmada Adem ve Vladimir karşı karşıya geldi. Parkuru Vladimir'den önce bitiren Adem, kutuları da ilk dizen isim oldu. Atışlarda ise Vladimir son anda Adem'in önüne geçti ve skor 8-8 oldu.

Son iki raundda, iki takım da en iyi erkek ve en iyi kız yarışmacısını seçti. İlk olarak Nagihan ve Roxana karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Nagihan, kutuları dizmeye başlayan ilk isim oldu ve avantaj yakaladı. Atışlara ilk başlayan Nagihan, rakibine atışlarda kaybetti ve Romanya takımı mücadelede ilk kez öne geçerek skoru 9-8 yaptı.

Karşılaşmanın en kritik raundu olan yarışta, Hilmi Cem ve Ionut karşılaştı. Nefes nefese geçen karşılaşmada Ionut kutuları ilk dizen isim oldu. Atışlara da ilk başlayan Ionut, tüm blokları devirdi ve Romanya takımı 10-8 skorla Türkiye takımını yenerek galibiyete ulaştı.

Böylece Romanya takımı, Las Terrenas'ın en güzel restoranlarından birinde yemek yeme ödülünü kazanmış oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER