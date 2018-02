Survivor Yağmur kimdir? Survivor 2018 All Star-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda'nın hayat hikayesi, yarışmayı takip eden seyirciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Survivor Yağmur kimdir? Survivor Yağmur Banda kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2018 yarışmacısı Yağmur Banda'nın hayat hikayesi...

SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer alıyor. 2012 yılında 55 kiloda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

ADAYA BU SÖZLERLE GİTTİ

Survivor 2018'de yarışan Yağmur Banda son Instagram paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim herşeyi emek vererek başardım,hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Sizleri cok seviyorum.

Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşçakalın"

