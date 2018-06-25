Survivor'da bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Bu akşamki oyunun kazananı yarı final için bileti aldı. Diğer yarı final oyunu yarın oynanacak. Survivor finale 4 bölüm kala, bu akşam yarı final oyunu oyanandı. Yarı final oyunu öncesinde yarışmacılar için en önemli oyunlar arasında yer alan iletişim ödüü için kıyasıya mücadele etti. Damla sakatlığının ardından bugün parkura çıkarken, Turabi'nin sakatlığı devam ediyor. Survivor yarı finalini kim kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarı final mücadelesinde yarışmacılar çok hırslıydı. Kadın ve erkek yarışmacılar parkurda karışık yarıştı. Her yarışmacının 4 hakkı vardı.

Yarı final oyunu Hilmi Cem ile Nagihan arasındaki yarışla başladı. İlk karşılaşmayı Nagihan kazandı. Hilmi Cem 3'e düştü, Nagihan 4 hakka sahip.

İkinci oyunu Adem ile Damla oynadı. Adem farkla Damla'yı yendi. Damla 3'e düştü, Adem 4 hakka sahip.

Nagihan ile Anıl'ın yarışı, Anıl'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Nagihan 3'e düşerken, Anıl'ın hala 4 hakkı var.

Adem - Hilmi Cem yarışı, Hilmi Cem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Adem ile Hilmi Cem'in 3'er hakkı kaldı.

Anıl, Damla ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi Damla oldu. Durum 3 - 3 oldu.

Nagihan ile Adem'in mücadelesi Adem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Nagihan 2'ye düşerken, Adem 3'te kaldı.

Hilmi Cem, Damla ile karşı karşıya geldi. Hilmi Cem açık farkla yendi. Bölece Damla 2'ye düşerken, Hilmi Cem 3 hak sahibi.

Anıl ile Adem mücadelesi ise Anıl'ın galibiyetiyle bitti. Böylece Adem 2'ye düşerken Anıl 3'te kaldı.

Nagihan, Damla'ya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nagihan kazandı. Damla 1'e düşerken, Nagihan'ın 2 hakkı var.

Hilmi Cem ile Anıl'ın mücadelesi, Hilmi Cem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Hilmi Cem 3, Anıl 2 oldu.

Anıl - Nagihan mücadelesinde kazanan Nagihan oldu. Anıl'ın 1 hakkı kalırken, Nagihan'ın 2 hakkı var.

Adem, Hilmi Cem ile karşı karşıya geldi. Yarışı Adem kazanıd. Böylece ikisinin de 2 hakkı kalmış oldu.

Anıl ile Damla karşı karşıya geldi. Anıl oyunu kazanırken, Damla yarı finale veda eden ilk yarışmacı oldu.

Nagihan ile Adem'in karşılaşması, Nagihan'ın zaferiyle sonuçlandı. Adem'in 1 hakkı kalırken, Nagihan'ın 2 hakkı var.

Hilmi Cem - Anıl mücadelesinde kazanan Hilmi Cem oldu. Böylece anıl yarı finale veda eden ikinci isim olurken, Hilmi Cem 2 hakkını korudu.

Hilmi Cem - Nagihan karşılaşmasını, Nagihan kazandı. Nagihan 2 hakkını korurken, Hilmi Cem'in bir hakkı kaldı.

Nagihan ile Adem karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi Nagihan oldu. Böylece Adem yarı finale veda etti. Nagihan ise 2 hak ile finale gitti.

Nagihan - Hilmi Cem finalinde, Nagihan'ın 2 Hilmi Cem'in 1 hakkı var. Nagihan avantajlı durumda. Hilmi Cem ilk karşılaşmayı kazandı. Böylece durum 1 - 1 oldu. İkinci karşılaşmayı da Hilmi Cem açık ara önde götürdü. Böylece Hilmi Cem yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Yarı finali son anda kaybeden Nagihan, çok üzüldüğünü dile getirerek yarınki oyunu kazanmaya odaklandığını söyledi ve Hilmi Cem'i tebrik etti. Hilmi Cem de Nagihan ile oynarken oldukça zorlandığını belirtti. Hilmi Cem yarı finaldeki ilk isim oldu. Yarın yarı finale çıkacak ikinci isim için yine oyun oynanacak.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyununda kıyasıya mücadele vardı. Oyun, ünlüler takımında yalnız kalan Adem ve Gönüllüler takımında Anıl, Hilmi Cem, Nagihan ve Damla arasında geçti. Oyunlardaki sessizlik gözle görülür boyuta geldi. Nagihan'ın rakibi sakatlıktan yeni kalkan Damla'ydı. Damla her ne kadar oyunlara katılabilecek kadar iyileşse de oyun sırasındaki ağrıları onu oldukça zorladı. Kadınların iletişim ödülünün sahibi Damla oldu. Erkeklerde iletişim oyununun sahibi Adem oldu. Damla ödüle götüreceği diğer yarışmacının Nagihan olduğunu açıkladı. Adem ise finalde yarıştığı Anıl ile ödüle gitmeye karar verdi. Böylece Adem, Anıl, Damla ve Nagihan ailesiyle özlem giderdi.