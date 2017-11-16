Merve Aydın kimdir? Merve Aydın 2018 Survivor All Star'da yarışacak

Merve Aydın'ın Survivor 2018 kadrosunda olduğu açıklandı. tv8'de gelecek sene ekrana gelecek Survivor'un yeni sezonunda yarışacak adaylar teker teker ortaya çıkıyor.



İsmi açıklananlar Merve Aydın ile birlikte Sema Aydemir, Nagihan Karadere. Daha önce iki kez Survivor yarışmasına katılan Merve Aydın, bu kez şansını Survivor 2018'de deneyecek.

İşte Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın spor ve özel hayatındaki merak edilenler...

Merve Aydın, 17 Mart 1990 yılında İstanbul - Bakırköy'de dünyaya geldi. İlerleyen yaşlarında spora merak saran Merve Aydın ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin‘de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4xk elde ederek gümüş madalya kazanmıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir.

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur. 22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise bir deodorant reklamında oynamıştır.

Merve Aydın ve nişanlısı Mehmet Akif

MERVE AYDIN'IN NİŞANLISI

Merve Aydın, 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Mehmet Akif'le geçtiğimiz Ekim ayında nişanlandı. Mehmet Akif, Instagram hesabı üzerinden mutluluğunu şu sözleriyle ifade etti: "En güzel günüm.. En güzel hikayem... Adım, adım mutluluğa... 30.09.2017".

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