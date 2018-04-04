Survivor yeni ünlüler takımı

Survivor 2018 yarışmasında konsept değişikliğine gidileceğini Acun Ilıcalı duyurmuştu. Dün akşam ekranlara gelen eleme konseyinde bahsedilen konsept değişikliğinin detayları ve Survivor 2018'de yeni takımların nasıl olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor izleyicileri bu açıklamadan sonra Survivor yarışmasının yeni konsepti ve takımların nasıl olacağını araştırıyor. Peki Survivor 2018'de yeni takımlar nasıl olacak? Kimler takım değiştirdi? İşte Survivor 2018 yarışmasının yeni konsepti ve yen ünlüler takımı...

SURVİVOR 2018 YARIŞMASININ YENİ KONSEPTİ

Survivor 2018 yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler takımında güçlerin eşitliği sağlanamaması üzerine konsept değişikliğine gidildi. Acun Ilıcalı'nın detaylarını verdiği konseptte, Ünlüler takımı 6'ya 5 şeklinde ayrıldı ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara dağıldı. Her iki takımında oyuncu sayısı 10'ar kişi olarak eşit şekile getirildi.

İŞTE SURVİVOR 2018 YENİ ÜNLÜLER TAKIMI

1) Adem Kılıççı

2) Berna Canbeldek

3) Elif Şadoğlu

4) Merve Aydın

5) Mustafa Kemal Kurt

6) Sahra Işık

7) Sema Aydemir

8) Turabi Çamkıran

9) Ümit Karan

10) Yiğit Dikmen

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