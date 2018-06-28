Susamlı tuzlu kurabiyelerin malzemeleri arasında mutlaka sirke bulunur. Kurabiyenin ağızda sağılan formunu sirke verir. Ayrıca sirke kullanılan kurabiyelerin ömrü de uzar. Yazımızdan okuyarak uygulayacağız kurabiye tarifi sonrası kurabiyelerinizi kavanoza doldurup ağzını sıkıca kapatırsanız günlerce tazeliğini koruyabilirsiniz. Peki simit kurabiye nasıl yapılır? İşte susamlı kurabiye tarifi…
SUSAMLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
100 gram tereyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı şeker
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzeri için;
Yarım çay bardağı su
1 tatlı kaşığı pekmez(tercihen dut pekmezi)
Beyaz susam
Nasıl yapılır?
Oda sıcaklığında beklemiş tereyağ ile sıvı yağı elinizle karıştırarak susamlı kurabiye tarifine başlayabilirsiniz. Üzerine şeker, tuz, sirke ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak unu da ekleyip kurabiye hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun. Yoğrulan hamuru 15 dakika dinlenmeye bırakın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin. Bekleyen hamurunuzdan küçük bir beze koparın. Önce rulo şekline getirdiğiniz hamurun iki ucunu birleştirerek simit görümü verin. Bir tabakta su ike pekmezi karıştırın, bir tabağa da susamları dökün. Hazırladığınız hamurları önce pekmezli suya ardından susama batırıp tepsiye dizin. Tüm hamurlar bitene dek bi işlemi sürdürün. 180 dereceye ayarladığınız fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Susamların renginden kolaylıkla pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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